الأنباء الفرنسية تشيد بنقل ملوك مصر إلى المتحف القومى للحضارة

جدة - نرمين السيد - وأضافت أن شوارع القاهرة تضئ لنقل ملوك الفراعنة المصريين من المتحف المصرى بالتحرير، إلى منزلهم الجديد بالمتحف القومى للحضارة فى الفسطاط، إذ سيتم نقل 22 مومياء لملوك وملكات مصر.

ونشرت شبكة الـ CNN الأمريكية مقالا فى نسختها بالإنجليزية، تقول فيه: "تستيقظ المومياوات الفرعونية للحضارة المصرية القديمة لتنطلق فى موكب بالشوارع المصرية باحثة عن منزل جديد".

ووصفت شبكة الـ CNN هذا المشهد: "ما نعتبره نحن حبكة درامية فى الأفلام، يعد فى الحقيقة جزءا من احتفالات مصر الضخمة بتاريخها".

فيما تناولت شبكة الـ BBC البريطانية التفاصيل الأمنية للموكب، موضحةً أن السلطات الأمنية المصرية اتخذت إجراءات صارمة للحفاظ على مومياوات الفراعنة.

من جانبها ركزت ناشيونال جيوجرافيك على التفاصيل التاريخية للمومياوات التى سيتم نقلها، مشيرةً إلى أنه ترجع تواريخ أغلبية المومياوات إلى تاريخ بين 1953 و1075 قبل الميلاد واصفته بـ"عصر الذهبى للحضارة المصرية".



وأعطى منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسى، بدء إشارة فاعلية الاحتفال بموكب نقل المومياوات الملكية، وذلك بعد طلب مقدمة الحفل من الرئيس إعطائه بدء الإشارة لتحرك الموكب.