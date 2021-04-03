أوركسترا الموكب الملكى تبدع فى حفل نقل المومياوات الملكية

وعكفت الأوركسترا والكورال للتجهيز لحفل نقل المومياوات الملكية، الحدث العالمى، فترة تجاوزت 3 أشهر تقريبًا، فى ظل استعدادات وبروفات مكثفة ودقيقة، كى يقدما عملا فنيا راقيا يليق بموكب الملوك والملكات القُدامى.
وكان من ضمن فريق الأوركسترا، محمد سيف اليزل، عازف كونتر باص بالأوركسترا، ونورا الألفى، التى أختيرت لتكون ضمن أحد أبرز وأهم المشاركين فى الأوركسترا الملكىن وأميرة أحمد على، عازفة كمنجة، ومحمد عرفة، عازف إيقاع غربى.
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