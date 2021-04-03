جدة - نرمين السيد - انطلق منذ دقائق، موكب نقل المومياوات الملكية فى رحلة تبدأ من المتحف المصرى بالتحرير، وتنتهى بالمتحف القومى للحضارة بالفسطاط، فى مشهد مبهر ومهيب يليق بـ22 من مومياوات ملوك وملكات مصر القدماء.





وتم وضع مومياوات ملوك وملكات مصر القدماء فى العربات التى ستحملهم والمصممة على الطراز الفرعونى، حيث خرجوا واحدا تلو الآخر من بوابات المتحف المصرى بالتحرير. وخرجت المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير، فى موكب مهيب يليق بعظمة الأجداد، ويبلغ عددها 22 مومياء ملكية، ترجع إلى عصور الأسر 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، من بينهم مومياء الملك رمسيس الثانى، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك ستى الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميرت آمون زوجة الملك أمنحتب الأول، والملكة أحمس نفرتارى. وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى وقت سابق، إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، استعدادا لاستقبال ملوك وملكات مصر بعد رحلتهم من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. اللحظة المبهرة لخروج موكب المومياوات الملكية من المتحف المصرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.