فى مشهد يليق بعظمة مصر.. العجلات الحربية تتقدم موكب المومياوات الملكية

جدة - نرمين السيد - انطلق موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير ليصل بعد نحو 40 دقيقة إلى مقرها الدائم بالمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط حيث يضم الموكب 22 مومياء ملكية ترجع إلى عصر الأسر الـ 17، و 18، و 19، و20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات.





تقدم موكب الملوك والملكات، حرس الشرف والموسيقى العسكرية، تحيطهم مواكب الشباب بالورود بالموسيقى والأغانى، ويشدو كورال الأوبرا بقيادة المايسترو نادر عباسى، كما بعث نجوم ونجمات مصر رسائل للعالم بعدة لغات من عدة مواقع أثرية، لكى يستعيد ملوك وملكات مصر القديمة أمجادهم، المحفورة فوق لوحات الشرف النحاسية التى تسجل تاريخهم وانتصاراتهم وإنجازاتهم.

ويتحرك موكب المومياوات من المتحف المصرى بالتحرير، وسط تشريفة رسمية بالموتوسيكلات، وباتجاه الكورنيش من جاردن سيتى ثم القصر العينى والمنيل ومصر القديمة ثم سيتخذ الكوبرى المؤدى لمنطقة الجيارة ومنها إلى متحف الحضارة بالفسطاط.

وفى مشهد يليق بعظمة التاريخ المصرى القديم، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإتمام الأنشطة الأثرية والثقافية العالمية، وذلك على نحو يتسق مع عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة، ويبرز جهود الدولة الجارية لتطوير وتحديث القاهرة وغيرها من المدن القديمة، جرى تخصيص 22 عربة مصفحة بطراز مصرى قديم لنقل المومياوات الملكية، تقل كل عربة مومياء ملكية تحمل شعارا موحدًا، وتحمل اسمه ولقبه باللغات العربية والإنجليزية والهيروغليفية.

تصدر الموكب العجلات الحربية التى تجرها الخيول، وارتدى قائد كل عجلة حربية الزى المصرى القديم، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.

بدوره، قال الأثرى مصطفى إسماعيل مدير مخزن المومياوات ورئيس معمل صيانة المومياوات بالمتحف القومى للحضارة - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - إن فريق ترميم وصيانة المومياوات قام بدراسة نقاط رفع كل مومياء بدقة، وسيتم استخدام نسيج قوى لا يضر المومياء بأى نسبة،وكل مومياء على السرير داخل الكبسولة ستخرج من قاعة 55 بالمتحف المصرى بالتحرير حتى الباب الرئيسى، موضحا أنه تم تجهيز المدخل بمنصة توازى ارتفاع عربات النقل.

وأضاف أن الفريق سيشرف على وضع المومياوات على العربات ويصاحبها طوال الطريق إلى المتحف القومى للحضارة المصرية، حيث ستوضع أولًا فى الحضانات ليتم تجهيز كل مومياء،وطبقًا للخطة، أول مرحلة ستكون فتح الكبسولة لإخراج المومياء، وسيتم تجهيز البيئة المحيطة لتناسب المومياء حتى لا يحدث للجسد صدمة، وسيتم عمل صيانة دائمة فى الحضارة، وستستغرق 15 يوما قبل أن توضع فى قاعة العرض النهائية بمتحف الحضارة.