عاجل بالصور.. انطلاق موكب المومياوات باتجاه متحف الحضارة

جدة - نرمين السيد - انطلق منذ قليل موكب المومياوات الملكية فى رحلة تبدأ من المتحف المصرى بالتحرير، وتنتهى بالمتحف القومى للحضارة بالفسطاط.



جدة - نرمين السيد - انطلق منذ قليل موكب المومياوات الملكية فى رحلة تبدأ من المتحف المصرى بالتحرير، وتنتهى بالمتحف القومى للحضارة بالفسطاط. ويحظى موكب المومياوت الملكية بمتابعة كبيرة حول العالم، فتتابعه 500 قناة محلية وعالمية.

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