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تنطلق 22 مومياء ملكية بعد قليل من المتحف المصرى القديم بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارات بالفسطاط بمنطقة مصر القديمة، وسط اهتمام دولي كبير، للوصول إلى مثواهم الأخير بالمتحف الذى يضم كافة جوانب الحضارة المصرية.
وأطلق الفنان محمد منير بالتزامن مع انطلاق الموكب الملكى، أغنية أنا مصر، والتى وصف فيها عظمة التاريخ المصرى القديم، وأهميته بالنسبة للعالم بأثره.
الأغنية من غناء الملك محمد منير، وكلمات أمير طعيمة وألحان هشام نزيه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ملوك مصر يبدأون رحلتهم من المتحف المصرى لمتحف الحضارة على صوت محمد منير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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