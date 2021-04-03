أخبار مصرية

ملوك مصر يبدأون رحلتهم من المتحف المصرى لمتحف الحضارة على صوت محمد منير

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

تنطلق 22 مومياء ملكية بعد قليل من المتحف المصرى القديم بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارات بالفسطاط بمنطقة مصر القديمة، وسط اهتمام دولي كبير، للوصول إلى مثواهم الأخير بالمتحف الذى يضم كافة جوانب الحضارة المصرية.

محمد منير

وأطلق الفنان محمد منير بالتزامن مع انطلاق الموكب الملكى، أغنية أنا مصر، والتى وصف فيها عظمة التاريخ المصرى القديم، وأهميته بالنسبة للعالم بأثره.

محمد منير 1

الأغنية من غناء الملك محمد منير، وكلمات أمير طعيمة وألحان هشام نزيه.

محمد منير 4

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ملوك مصر يبدأون رحلتهم من المتحف المصرى لمتحف الحضارة على صوت محمد منير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا