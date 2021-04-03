/625496/سيد-عبد-الحفيظ-لم-نقدم-المطلوب-في-لقاء-المريخ-السوداني

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهاي، أن الفريق قد حقق المطلوب وهو التأهل مشيراً بان الفريق أغلق صفحة المريخ السوداني في دور أبطال إفريقيا.

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قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي قال إن الفريق حقق المطلوب اليوم أمام المريخ السوداني بتأكيد تأهله رسمياً إلى الدور ربع النهائي في دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن الفريق أغلق صفحة هذه المباراة للتركيز في المواجهات المقبلة.

وتابع :”لم نقدم مستوى المطلوب في الشوط الأول من المباراة، ولكن البداية في الشوط الثاني كانت مقبولة إلى حد ما، وفي النهاية حققنا التعادل وتأهلنا رسميا إلى الدور ربع النهائي في البطولة”.

وأوضح عبد الحفيظ أن مباريات كرة القدم دائما تعطي دروس في كل المنافسات، واليوم كان درس مهماً للاعبين بعد التأخر بهدفين قبل إدراك التعادل في الشوط الثاني.

وقال عبد الحفيظ:”أغلقنا صفحة مباراة المريخ، وتركيزنا في الوقت الحالي في مباراة سيمبا التنزاني في ختام منافسات دور المجموعات التي نسعى من خلالها أيضًا للاطمئنان على اللاعبين”.

وإستكمل حديثة:”حال فوزنا على سيمبا التنزاني في الجولة الأخيرة سنصل إلى النقطة 11 وهو فأل حسن بالنسبة إلينا، حيث صعدنا الموسم الماضي بنفس الترتيب وتوجنا باللقب، ونفس الأمر أيضًا سبق أن حدث في نسخة 2013 التي توجنا فيها باللقب”.

وأضاف قائلاً:”من الأمور التي تدفعني للتفاؤل أيضاً أننا حسمنا الصعود النسخة الماضية من ملعب الهلال السوداني الجوهرة الزرقاء، واليوم أيضًا حسمنا تذكرة الصعود من نفس الملعب وكلها أمور تفاؤلية”.

واختتم حديثة قائلاً:” مؤكداً أنه تم إغلاق صفحة مباراة اليوم بإيجابياتها وسلبياتها بعد انتهائها مباشرة ونبدأ التركيز فوراً في مباراة سيمبا المقبلة المحدد لها الجمعة المقبل.

موعد عودة بعثة الأهلي

و تعود بعثة فريق بالنادي الأهلي إلى القاهرة مباشرة عقب نهاية مباراة المريخ السوداني التي تجمع الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي ملعب الجوهرة الزرقاء الذي يستضيف المباراة إلى مطار الخرطوم مباشرة، ومنه إلى مطار القاهرة، على متن الطائرة الخاصة التي نقلت الفريق إلى السودان. ويخوض الأهلي مواجهة صعبة أمام المريخ السوداني في الثالثة عصر اليوم على ملعب الجوهرة الزرقاء، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.