/625497/رونالدو-ينقذ-يوفينتوس-من-السقوط-أمام-تورينيو

حسم التعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين بين فريق يوفينتوس وتورينو، في لقاء الجولة الـ 29 من انطلاقة الدوري الإيطالي الممتاز، شهد علي اللقاء ملعب أوليمبيكو دي تورينو.

تقدم فريق السيدة العجوز في أحداث المباراة بالهدفين، سجل الهدف الأول فيدريكو كييزا في الدقيقة الـ 13 من عمر المباراة، وجاء بالهدف الثاني للفريق كريسيانو رونالدو في الدقيقة الـ 79 من عمر المباراة.

سجل الهدف الاول لفريق تورينو اللاعب أنتونيو سانابيريا في الدقيقة الـ 27، وسجل الهدف الثاني له في المباراة وللفريق أنتونيو سانابيريا في الدقيقة الـ 46 من عمر المباراة.