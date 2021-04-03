/625498/نادر-مصطفى-تنسيقية-شباب-الأحزاب-تقوم-بدورها-الرقابي-من-أجل-مصلحة-المواطن-والوطن-فيديو

الكثير من الأسئلة والإجابات، خلال ندوة دوت الخليج، الذى أدارها مدير التحرير، محمود فايد، ووكيل لجنة الثقافة والإعلام، نادر مصطفى، مقدم استجواب ضد وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل.

نادر مصطفى يجيب على سؤال دور تنسيقية شباب الأحزاب الرقابي

ومجيبًا على سؤال مدير التحرير، محمود فايد، حول فلسفة الدور الرقابى لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى البرلمان، أكد عضو النواب، نادر مصطفى، على أن تنسيقية شباب الأحزاب نموذج مختلف ويقوم بدوره الرقابي.

وقال وكيل مجلس النواب، نادر مصطفى:”خليني أبدأ حديثي منذ الانتخابات البرلمانية والانطلاقة المتواصلة لتنسيقية شباب الأحزاب والتى أثرت المشهد البرلماني في مصر بتمكين الشباب الحقيقي وإعطاء له الفرصة الكاملة للتواجد الحقيقي، والتعبير عن رؤيته، وأفكاره داخل مؤسسات الدولة سواء كانت تنفيذية أو برلمانية، والحرص علي تأهيل كوادرها وأعضائها حتى يكون الشباب مؤهلين لما هو يقوموا به من مسؤوليات، ومن ثم أصبحنا أمام برلمان مختلف كثيرًا عن برلمان 2015، وأود هنا أن أشير إلي أني كنت نائب سابق وكنت احتياطي النائب المرحوم سامح سيف اليزل، والذي تعود ذكراه وفاه خلال الأيام الجارية، وهو أستاذ ومعلم للأجيال ووطني شريف وقدوة لكل المصريين رحمه الله، وكان له دور مختلف فى برلمان 2015 ولكن لم يكتب له مواصلة التجربة، وبالتالي من باب أني كنت فى البرلمان الماضي والآن بالبرلمان الحالي أستطيع أن أؤكد علي أن البرلمان الحالي مختلف كثيرا وتنسيقية شباب الأحزاب نموذج مختلف ويقوم بدوره الرقابي من أجل مصلحة المواطن والوطن، وفق سياسة بمفهوم جديد.

وتابع عضو مجلس النواب، نادر مصطفى:” من باب وضع ملف الإعلام علي أولوياتي دائما وكنت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام طوال السنوات الماضية والآن وكيل اللجنة كان ولا يزال لدي حلم فى أن نكون أمام منظومة إعلامية مختلفة ومن ثم صدرت تشريعات الهيئات الإعلامية، وحاربنا من أجل أن نكون أمام وجود وزارة دولة للإعلام، وبالتالي يكون تنسيق فيما بينهم من أجل حلمنا الكبير فى منظومة إعلامية متطورة، وللآسف تحول الحلم لكابوس مع أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام.