/625499/محدث-لحظة-بلحظة-نتيجة-مباراة-الزمالك-ومولودية-الجزائر

تنطلق بعد قليل مباراة الزمالك ومولودية الجزائر ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2020-2021 .

تشكيل الزمالك اليوم واختار باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لفريق الزمالك أن يبدأ تلك المباراة بالتشكيل الآتي : حراسة المرمى : محمود جنش . خط الدفاع : حازم إمام – محمود الونش – محمود علاء – أحمد فتوح . خط الوسط الدفاعي : طارق حامد - فرجاني ساسي . خط الوسط الهجومي : يوسف أوباما – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي . المهاجم : مروان حمدي .

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