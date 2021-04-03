تركى آل الشيخ معلقا على موكب الموميات : شئ رائع وتاريخ كبير

جدة - نرمين السيد - وأعطى الرئيس عبد الفتاح السيسى إشارة انطلاق موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط.

جاء ذلك عقب افتتاح الرئيس السيسى للمتحف القومى للحضار المصرية، فور وصوله للمتحف، حيث استمع لشرح مفصل من وزير السياحة والاثار الدكتور خالد العنانى عن ما يحويه المتحف من آثار وتماثيل وغيرها.

وبدأ مسار موكب المومياوات الملكية تحركه من المتحف المصرى بالتحرير، ثم مر أمام مسلة الملك رمسيس الثانى بميدان التحرير المزين بأربعة كباش تم نقلها من الأقصر ووضعها حول المسلة مؤخرا.