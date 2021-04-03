مايكل مورجان: فخور ببلدى وبحضارة أجدادى

جدة - نرمين السيد - قال الإعلامى، الدكتور مايكل مورجان، إنه فخور جدا ببلده مصر وحضارة أجداده، كما أشاد مورجان بالعرض التاريخى وتفاصيل فعالية نقل الـ22 مومياء، من المتحف المصرى إلى متحف الحضارة بالفسطاط.





وأضاف مورجان، أن التوقيت والمكان هو اختيار عبقرى، من وزارة السياحة والآثار والقائمين على الفعالية المبهرة، وكل الوزارات والجهات التى شاركت فى هذا العمل العظيم، وعبقرية، الرئيس عبدالفتاح السيسى فى التعامل مع الملفات المختلفة بشكل احترافى. كما أشاد مورجان بالرسائل السياسية، من خلال عرض تاريخ مصر القديم، والحديث أمام العالم أجمع لتذكرة الجميع بمن هى مصر ومن هم المصريون. وأوضح مورجان أن القوى الناعمة من أفضل الطرق بجانب الدبلوماسية لعرض الحقيقه. وثمن مورجان عظمة العرض وأهميته من الناحية الثقافية، مختتما "بأن مصر هى الحضارة ومصر هى التاريخ".

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