عاجل بالفيديو.. الرئيس عبدالفتاح السيسى يستقبل موكب المومياوات الملكية

جدة - نرمين السيد - ووقف الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال مرور عربات الموكب، تحية لملوك مصر العظام الذين خلدوا فى تاريخ الوطن.

وكان موكب نقل المومياوات الملكية انطلق من المتحف المصرى بالتحرير ليصل بعد نحو 40 دقيقة إلى مقرها الدائم بالمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط حيث يضم الموكب 22 مومياء ملكية ترجع إلى عصر الأسر الـ 17، و 18، و 19، و20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات.

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