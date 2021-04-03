عاجل.. هاشتاج موكب المومياوات الملكية الثانى عالميًا على تويتر

جدة - نرمين السيد - اجتاح هاشتاجى "#الموكب_الملكى" و#موكب_المومياوات_الملكيه، موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، بالتزامن مع الموكب الملكى لـ22 مومياء لأشهر ملوك وملكات مصر، الذين وصلوا من المتحف المصرى إلى المتحف القومى للحضارة.





وحل هاشتاج موكب المومياوات الملكية، ثانيا فى تريندات موقع "تويتر" عالميا. قال الفنان محمد هنيدى: "فى وقت العالم كله بيعانى .. وقفت مصر بتنظيم وبعرض خيالى مبهر روج لمصر والسياحة كدولة تاريخية بيوم تاريخى ماكناش عايزينه يخلص ... شكرا لكل شخص كان وراء الحدث ده والإحساس بالفخر والوطنية اللى حسينا بيه .. شكرا". وأضاف "إسلام عثمان": "موكب الأعظم فى التاريخ والذى لم ولن يتكرر موكب المومياوات الملكية لعظماء التاريخ وحكام أرض مصـر.

وقالت الفنانة نانسى عجرم: "فخورة جدًا بالعرض الضخم و الحدث الرائع الخاص بنقل المومياوات الملكية، مصر تاريخ و حضارة و مرة جديدة بتأكد للكل إنها أم الدنيا.. تحية للرئيس عبد الفتاح السيسى و لكل القيّمين على هذا الاحتفال المشرّف".

وتابعت "رانيا عليوة" : "الواحد مش عارف يعبر عن العظمة اللى شافها، حقيقى حاجة عظيمة ومشرفة.. كل حاجة فوق الجميلة وكل حاجة موفقة وفى أبهى صورة ، حاجة تليق بإسم وحضارة مصر".

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