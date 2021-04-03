صور.. نهاية الرحلة الذهبية لموكب الملوك من المتحف المصرى للفسطاط

جدة - نرمين السيد - وأعطى الرئيس عبد الفتاح السيسى إشارة انطلاق موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط.
جاء ذلك عقب افتتاح الرئيس السيسى للمتحف القومى للحضار المصرية، فور وصوله للمتحف، حيث استمع لشرح مفصل من وزير السياحة والاثار الدكتور خالد العنانى عن ما يحويه المتحف من آثار وتماثيل وغيرها.
وبدأ مسار موكب المومياوات الملكية تحركه من المتحف المصرى بالتحرير، ثم مرّ أمام مسلة الملك رمسيس الثانى بميدان التحرير المزين بأربعة كباش تم نقلها من الأقصر ووضعها حول المسلة مؤخرا.
وعقب ذلك، غادر الموكب ميدان التحرير واتجه إلى ميدان سيمون بوليفار فى جاردن سيتى، ثم توجه الموكب إلى كورنيش النيل حتى وصل إلى قصر العينى، ومنه إلى سور مجرى العيون.
وسار موكب المومياوات الملكية حتى وصل إلى مقياس النيل بالروضة، ثم إلى منطقة الفسطاط، حتى وصل لمحطته الأخيرة وهى المتحف القومى للحضارة المصرية، حيث كان فى استقبال الموكب الرئيس السيسى.
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