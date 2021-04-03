وزيرة التعاون الدولى عن موكب المومياوات: لحظة فخر حقيقى وسعادة فى تاريخ مصر

جدة - نرمين السيد - علقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، فى تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعى، على الحدث التاريخى نقل المومياوات الملكية، قائلة: "لحظة فخر حقيقى وسعادة، مصر بلد الحضارات المتعددة".





وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، موكب نقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصرى بميدان التحرير إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط، فى حدث عالمى تاريخى وفريد من نوعه. وترجع أصول المومياوات الملكية إلى عصور الأسر (17، 18، 19، 20)، ويضم الموكب 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، ويرافق موكب المومياوات الملكية مظاهر احتفالية وافتتاح القاعة الرئيسية وقاعة المومياوات بالمتحف القومى للحضارة المصرية.

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