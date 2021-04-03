جدة - نرمين السيد - وخرج الرئيس عبد الفتاح السيسى، لاستقبال المومياوات الملكية، قبل وضعهم فى جناح العرض الملكى المخصص لهم بالمتحف القومى للحضارة المصرية. أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لملوك وملكات مصر الـ22 خلال استقبالهم بمتحف الحضارة، فى نهاية رحلة الموكب الذهبى الذى بدأ من المتحف المصرى بميدان التحرير.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل بالصور.. وصول موكب المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة بالفسطاط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.