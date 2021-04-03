نادى قضاة مصر يهنئ الرئيس السيسى بنجاح موكب نقل المومياوات الملكية

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس نادى القضاة، فى بيان اليوم السبت، إن مصر اليوم كانت على موعد مع حدث عالمى غير مسبوق بنقل 22 مومياء ملكية فى كبسولات مصممة خصيصاً من المتحف المصرى بميدان التحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية فى الفسطاط، على بعد حوالى 5 كيلو مترات إلى الجنوب الشرقى، مما جعلها محل أنظار العالم ومتابعة وسائل الإعلام لما يقرب من 400 محطة عالمية فى نقل مباشر على الهواء مباشرة.
وأضاف رئيس نادى القضاة، إن الحضارة المصرية القديمة، كانت مصدر إشعاع للإنسانية كلها، وأن الدولة المصرية القديمة آمنت بالعدالة وأقرت نظم القضاء، مشيراً إلى أن الدولة المصرية الحديثة بإتجاهها نحو تعظيم التوثيق والتراث، فإنها تدعم الهوية الوطنية، وتثبت للعالم عظمة حضاراتها عبر العصور المختلفة.
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