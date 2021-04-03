هند جاد عن احتفالية المومياوات : مصر نقلت للعالم وجهها الحضارى العظيم

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة هند جاد، رئيس مؤسسة بيت العرب، إنها تشعر بالفخر للصورة الحضارية التى خرج عليها حفل افتتاح متحف الحضارة بالفسطاط، ونقل 22 لمومياوات ملوك من قدماء المصريين.





وقالت: "أقدم الشكر لكل من ساهم فى خروج الحدث بهذا الشكل المبهر، من عمال وتقنيين وإداريين وفنيين ومخرجين وفنانين، لقد أثبتوا وهم ينقلون للعالم ملامح من حضارتهم، ووجهاً من احترامهم لهذه الحضارة، أنهم ينتمون إلى دولة متقدمة تكنولوجيًا، تستطيع أن تنقل حدثا بهذه الصورة الرائعة".

وأضافت: "لم نشعر أبداً أن الحفل تجاوز ساعتين من فرط الإبهار والتشويق، وضخامة الحدث.. كل واحد شارك فى هذا الحدث قدم أفضل ما لديه، ولم تكن هناك ثغرة، وأنا سعيدة بالمستوى العالمى للاوركسترا بقيادة المايسترو نادر عباسى".

كما وجهت هند جاد الشكر والتحية للرئيس عبدالفتاح السيسى، على تشريفه لهذا الحدث مما منحه ثقلاً كبيراً، إذ أن هذا الحضور يعنى اهتمام أكبر رأس فى الدولة بالثقافة، وأن هذه الدولة تعيش حاضرها لكنها لا تنسى ماضيها وثقافتها وحضارتها لتشق طريقها نحو المستقبل، فمصر ليست دولة تاريخية، فمصر جاءت أولاً ثم جاء التاريخ".

واختتمت تصريحاتها قائلة: "مصر أم الدنيا.. خرج ملوكها وملكاتها قادمين من آلاف السنين ليقولوا للدنيا إن الحياة والإنسانية والدنيا بدأت هنا حيث عرف الإنسان سر الحياة وسر الموت وتوحيد الله" .