رواد السوشيال يحتفون بلحظة دخول السيسى قاعة احتفالات متحف الحضارة

جدة - نرمين السيد - احتفى رواد مواقع التواصل الاجتماعى، بمشهد للرئيس عبد الفتاح السيسى، أثناء دخوله لقاعة الاحتفال الرئيسية بالمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، حيث ظهر الرئيس بمظهر القائد المنتصر الذى يمشى واثق الخطى.





وتفاعل رواد السوشيال ميديا مع المشهد، فقالت ياسمين أحمد: "عبد الفتاح السيسى بانى ومؤسس مصر الحديثة حفيد الأجداد". فيما نشرت سارة فهمى عدة صور للرئيس، وعلقت قائلة: "يشعر بالفخر و105 ملايين آخرين.. مصر العظيمة".

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