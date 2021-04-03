وزير الآثار: المومياوات الملكية تحتاج لأسبوعين للعرض على الجمهور 

قال وزير الآثار الدكتور خالد العنانى، إن المومياوات تحتاج أسبوعين للعرض على الجمهور، مشيرا إلى أنه تم تطوير التحرير وعين الصيرة بإشراف شخصى، متوجها بالشكر للزملاء في الحكومة وكل من شاركوا فى الحدث ونحن مدركون لكل تراثنا الحضارى ولن ندخر جهدا فى الحفاظ عليه للأجيال القادمة.

ووجه وزير الآثار الدكتور خالد العنانى الشكر للرئيس السيسى على اهتمام الدولة بالآثار، قائلا، إن وزارة الآثار لم تشهد دعما مثل الذى شهدته فى عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

عبر الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن تطلعه لاستقبال ملوك وملكات مصر بعد رحلتهم من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية.

وكتب الرئيس على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: "بكل الفخر والاعتزاز أتطلع لاستقبال ملوك وملكات مصر بعد رحلتهم من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية.. إن هذا المشهد المهيب لدليل جديد على عظمة هذا الشعب الحارس على هذه الحضارة الفريدة الممتدة في أعماق التاريخ.. إنني أدعو كل المصريات والمصريين والعالم أجمع لمتابعة هذا الحدث الفريد، مستلهمين روح الأجداد العظام، الذين صانوا الوطن وصنعوا حضارة تفخر بها كل البشرية، لنكمل طريقنا الذي بدأناه.. طريق البناء والإنسانية".