إعادة فتح الطرق المغلقة بعد مرور موكب المومياوات الملكية

فتحت قوات مرور القاهرة والجيزة الطرق المغلقة مرة أخرى عقب مرور موكب المومياوات الملكية من المتحف المصرى للمتحف القومى للحضارات بالفسطاط، وظهر ميدان التحرير فى ثوبه الجديد بثوبه الجديد.

وانطلق قبل قليل، الموكب الذهبى للمومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير، متوجها إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، ليستقر فى مكانه الأخير، واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى موكب المومياوات الملكية، بالمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، بصحبة وزير الآثار وعدد من كبار رجال الدولة المصرية.

وعبر الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن تطلعه لاستقبال ملوك وملكات مصر بعد رحلتهم من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية.

وكتب الرئيس على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: "بكل الفخر والاعتزاز أتطلع لاستقبال ملوك وملكات مصر بعد رحلتهم من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية.. أن هذا المشهد المهيب لدليل جديد على عظمة هذا الشعب الحارس على هذه الحضارة الفريدة الممتدة فى أعماق التاريخ.. إننى أدعو كل المصريات والمصريين والعالم أجمع لمتابعة هذا الحدث الفريد، مستلهمين روح الأجداد العظام، الذين صانوا الوطن وصنعوا حضارة تفخر بها كل البشرية، لنكمل طريقنا الذى بدأناه.. طريق البناء والإنسانية".