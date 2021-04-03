انت الان تتابع تفاصيل خبر موكب نقل المومياوات الملكية يتجه من التحرير إلى متحف الفسطاط والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - في أطار جهود الدولة المصرية لتنشيط السياحة الداخلية والخارجية أعلنت وزارة السياحة عن عزمها نقل، اثنتين وعشرين مومياء لملوك وملكات الفراعنة من المتحف المصري بالتحرير ألي متحف الحضارة بالفسطاط وتعود أصول هذه المومياوات ألي الأسر السابعة عشر والثامنه عشر والتاسعه عشر والاسرة العشرين. وقد قام الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي للمتحف المصري بانشاء موقعًا إلكترونيًا وحسابًا رسميًا على صفحات التواصل الاجتماعى، لنقل مظاهر الاحتفال خلال المواقع وتقوم مصر بالتحضير لهذا الحدث العظيم منذ ما يزيد عن اربعه اشهر وذلك عقب اجتماع وزير السياحه واعضاء اللجنة العليا لتحضير وتجهيز كافه التفاصيل المتعلقه بعمليه النقل الكبير وسيتم استقبال الموميوات في حدث هو الاول من نوعة في العالم

وسيتم استقبال المومياوات في موكب عظيم يشده التاريخ والعالم بأكلمه تقديرا لقيمه لحضارة المصرية الفرعونية القديمة كما يتم تجهيز متحف الحضارة بمدينه الفسطاط بمصر القديمه وقد استعانت وزارة السياحه بعدد من أهم وكبار النجوم المصريين وعلي رأسهم الفنان حسين فهمي الذي قام بتقديم برومو الموكب لتوضيح اهمية هذا الجلل وستقوم العديد من وسائل الاعلام حول العالم ببث هذا الحدث العظيم الذي تشهده البلاد اليوم الثالث من أبريل 2021 وسيتم نقل مقتنيات أثرية مع المومياوات تخص الملك توت عنخ امون مثل تماثيل العالم الأخر ومفتاح الحياه وتماثيل للفهد.

وقد انطلق الموكب اليوم في مشهد مهيب يعبر عن الحضارة المصرية القديمة حيث ارتدى الفنانون ملابس الفراعنة إحتفاءاً بنقل ملوك الفراعنة، وقد خرجت الممياوات فوق عربات تم تصميمها خصيصاً للموكب الملكي وفوق كل عربة التي تحمل اسم الملك أو الملكة باللغة العربية والهيروغليفية أيضاً كانت ممياءه، واتجهت الممياءات إلى متحف الحضارة المصرية الذي افتتحه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.