/625501/السيسي-يستقبل-موكب-المومياوات-الملكية-بعد-وصول-الرحلة-الذهبية
موكب المومياوات الملكية في مصر تصدر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وكذلك الرحلة الذهبية للمومياوات، وذلك عقب افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.
دوت الخليج يرصد تفاصيل موكب المومياوات الملكية الذهبية الذي حصد على اهتمام العالم أجمع، حيث اتجهت الأنظار إلى جمهورية مصر العربية منذ الساعات الأولى من اليوم، بسبب الحدث الفريد من نوعه بعدما روجت له وزارة السياحة والآثار.
موكب المومياوات الملكية
حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تفقد متحف الحضارة قبل وصول المومياوات في جولة داخل قاعات المتحف، ومن ثم شرح الدكتور خالد عناني وزير السياحة والاثار جميع الامكانيات التي يتضمنها المتحف.
استقبل السيسي موكب المومياوات الملكية القادم من المتحف المصري بحفاوة بالغة فور وصول الموكب، وسرعان ما خرج السيسي ليقف على أبواب المتحف القومي للحضارة بالفسطاط مستقبًا المومياوات الملكية الذهبية.
تشهد مصر الآن، حدثا فريدًا وهو موكب المومياوات الملكية الذي انطلق في رحلته الذهبية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة المصرية بالفسطاط، لنقل 22 مومياء ملكية بينهم 4 مومياوات لملكات، وهم وهم «الملك رمسيس الثانى، رمسيس الثالث، رمسيس الرابع، رمسيس الخامس، رمسيس السادس، رمسيس التاسع، تحتمس الثانى، تحتمس الأول، تحتمس الثالث، تحتمس الرابع، سقنن رع، حتشبسوت، أمنحتب الأول، أمنحتب الثانى، أمنحتب الثالث، أحمس نفرتارى، ميريت آمون، سبتاح، مرنبتاح، الملكة تى، سيتى الأول، سيتى الثانى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسي يستقبل موكب المومياوات الملكية بعد وصول الرحلة الذهبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.