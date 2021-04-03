/625501/السيسي-يستقبل-موكب-المومياوات-الملكية-بعد-وصول-الرحلة-الذهبية

دوت الخليج يرصد تفاصيل موكب المومياوات الملكية الذهبية الذي حصد على اهتمام العالم أجمع، حيث اتجهت الأنظار إلى جمهورية مصر العربية منذ الساعات الأولى من اليوم، بسبب الحدث الفريد من نوعه بعدما روجت له وزارة السياحة والآثار.

موكب المومياوات الملكية

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تفقد متحف الحضارة قبل وصول المومياوات في جولة داخل قاعات المتحف، ومن ثم شرح الدكتور خالد عناني وزير السياحة والاثار جميع الامكانيات التي يتضمنها المتحف.

استقبل السيسي موكب المومياوات الملكية القادم من المتحف المصري بحفاوة بالغة فور وصول الموكب، وسرعان ما خرج السيسي ليقف على أبواب المتحف القومي للحضارة بالفسطاط مستقبًا المومياوات الملكية الذهبية.

تشهد مصر الآن، حدثا فريدًا وهو موكب المومياوات الملكية الذي انطلق في رحلته الذهبية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة المصرية بالفسطاط، لنقل 22 مومياء ملكية بينهم 4 مومياوات لملكات، وهم وهم «الملك رمسيس الثانى، رمسيس الثالث، رمسيس الرابع، رمسيس الخامس، رمسيس السادس، رمسيس التاسع، تحتمس الثانى، تحتمس الأول، تحتمس الثالث، تحتمس الرابع، سقنن رع، حتشبسوت، أمنحتب الأول، أمنحتب الثانى، أمنحتب الثالث، أحمس نفرتارى، ميريت آمون، سبتاح، مرنبتاح، الملكة تى، سيتى الأول، سيتى الثانى.