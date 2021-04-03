مصر تحت أنظار العالم بعد الرحلة الذهبية للمومياوات الملكية..صور

/625510/مصر-تحت-أنظار-العالم-بعد-الرحلة-الذهبية-للمومياوات-الملكيةصور

لفت موكب المومياوات الملكية الذهبية أنظار العالم، منذ الوهلة الأولى لاستعدادات ما قبل انطلاق الموكب، لتلمع مصر وسط بلادان العالم في تلك الساعات الماضية وتحتل المرتبة الأولى عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومحركات البحث العالمية.

دوت الخليج يرصد موكب المومياوات الملكية في عيون بلاد العالم، بعدما تربع على عرش “التريندات” العالمية، في حدث الأول من نوعه.

موكب المومياوات الملكية في عيون الغرب

سلطت وسائل الإعلام العالمية الضوء على موكب المومياوات الملكية في مصر، لافتة إلى أن ذاك الحدث يعد تخليدا لتاريخ الفراعنة القدامى والملوك المصرية، في احتفالية الرحلة الذهبية لنقل 22 من المومياوات الملكية الثمينة من المتحف المصري إلى مقرها الجديد في متحف ضخم جديد جنوب العاصمة ألا وهو متحف الحضارة.

قالت إحدى الوكالات الأجنبية، إن العرض هو جزء من جهود مصر لإحياء صناعة السياحة التي كانت تعاني من جائحة فيروس كورونا، وصرح وزير السياحة والآثار خالد العناني أن "هذا العرض هو حدث عالمي فريد لن يتكرر".

سلطت شبكة بي بي سي البريطانية الضوء على موكب المومياوات الملكية قائلة: “حشود من المصريين تتجمع لمشاهدة موكب تاريخى لحكام بلادهم القدامى عبر العاصمة القاهرة”.

رصدت جمع الوكالات الأجنبية الحدث الفريد الذي شهدته مصر اليوم لحظة بلحظة، حيث استطاعت مصر أن تبهر العالم بحدث لا مثيل له على الإطلاق.