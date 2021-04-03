/625494/نادر-مصطفي-وزير-الاعلام-ليس-لديه-استراتيجية-فيديو

أدلى وكيل لجنة الثقافة والإعلام، بمجلس النواب، نادر مصطفى، بالعديد من التصريحات المهمة، المتعلقة باستجوابه المقدم ضد وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل.

نادر مصطفى: وزير الدولة للإعلام لم يقدم تطورًا ملحوظًا

وقال النائب نادر مصطفي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن وزير الدولة للاعلام لم يقدم تطورا ملحوظا فيما يخص استراتيجيتها للاعلام فى مصر، خاصة وان الوزير هو الشخص المكلف بوضع استراتيجية للاعلام استراتيجية ، ولا يوجد اي تغيير او تقد م فى المؤسسات الصحفية والاعلامية ، وجعل الشارع يتسائل أين وزير الاعلام؟ وهل لدينا وزارة اعلام من الأساس،فضلا عن غياب التنسيق الواضح بين المؤسسات والجهات الصحفية والإعلامية والذي يقوم به الوزير ، مشيرا الى قيام عدوات بين الوزير وبين الؤسسات الصحفية والاعلامية والعاملين بهم وكان يجب عليه عدم معاداة الإعلاميين والصحفيين والمؤسسات الصحفية وفتح الباب فى وجوه الاعلاميين ،وجدنا تقصير بمدينة الانتاج الاعلامي حيث رأس مالها نحو 2 مليار جنية ولا أرباح حقيقة والأمر مقتصر علي تأجير الاستديوهات فقط وشايفين مؤخرا فيلم "هز وسط البلد" وما تضمنه من انحدار أخلاقي كبير وتدني الذوق العام بهذه المادة السينمائية بجانب خسائر شقق العجوزة وفندق موفمبيك ، لافتا الى ان الاستجواب يشمل كل هذه الاخطاء والكوارث.

ماسبيرو قلعة تخرج منها كبار الاعلام

وأشار نادر مصطفي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ،الى ان ماسبيرو ايضا افتقر الى الاهتمام به وتطويره،لافتا الى ان ماسبيرو يعد قلعة لتخريج متخصصين فى كل مجالات الإعلام والغالبية العظمي من الاعلاميين والصحفيين خريجين المؤسسات القومية مثل الاهرام والجمهورية والاخبار وماسبيرو،ولم نري تنسيق من أجل حسن الادارة واستغلال الامكانيات وخلق افكار خارج الصندوق وإيجاد حل اقتصادي لنهوض بالنظام الاداري لماسبيرو وأنا أتعجب لفشل وزير الدولة للإعلام رغم أنه كان أحد الكوادر الإعلامية فى مصر وكان وزير سابق للإعلام ورئيس تحرير جريدة للوفد وشغل منصب رفيع فى ماسبيرو.

تصريحات وزير الاعلام فيما يخص قضايا شائكة

وتطرق نادر مصطفي عضو مجلس النواب إلى بيت الشعر" لم أري فى عيوب الناس عيبا كعجز القادرين علي الكمال" وبجانب كل هذه الإشكاليات ووجود خلل واضح فى اداء مهام عمله ، وجدنا الوزير يتدخل ويصدر تصريحات ضد الإعلام المصري وملف سد النهضة وغيرها من الموضوعات الشائكة بالنسبة للشارع المصري ،ننتظر تحديد موعد للمناقشة من المجلس حتي نحسم هذا الأمر ونكون أمام رؤية واستراتيجية مختلفة لمنظومة الإعلام وخاصة الإعلام الوطني.

إقرأ أيضا:النائب محمد الحسيني:الحكومة والبرلمان فى تناغم.. ومستقبل وطن حزب مؤسسى «فيديو

ووجه نادر مصطفي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ،شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي على مجهوداته منذ توليه رئاسة الجمهورية ، وهو يضع المواطن نصب عينيه ولا يتهاون فى تقديم خدمة تليق بالمصريين ،فضلا عن تغلبه علي التحديات التي واجهت الدولة الفترة الماضية، مثمنا نظرته الثاقبة لاحداث وتدخلاته فى الاوقات المناسبة.

والجدير بالذكر أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي بدأ انطلاقه بشكل قوي مفعلا ادواته البرلمانية ودوره الرقابي مع الجميع رغم ما يتم من دور رقابي من المجلس علي مدار الفترة الماضية، وخاصة مع وزير الدولة للإعلام ولكنه لم يقدر ذلك، وإعتذر بدون أي مبررات والذي اعتذ ر عن المثول امام النواب لتوضيح نقاط قصوره فى تنفيذ برنامج الوزارة ، وليس من المنطقي أن يتم الإعتذار بهذا الشكل وعدم التقدير لمجلس النواب، الذي يحكم أداءه الدستور والقانون واللائحة، ورئيس المجلس كان واضحا فى حديثه جراء هذا التصرف فى أنه يخالف الدستور وينال من هيبة المجلس وهو أمر مرفوض، وبالتالي تقديم الاستجواب فى حق وزير الدولة للإعلام يأتي وفق الدستور واستوفي الشروط وبالتالي تم إدراجه بجدول الأعمال