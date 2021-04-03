/625503/مدرب-المنتخب-يهنئ-الاهلي-بعد-التأهل-أمام-المريخ

هنأ محمود فايز المدرب المساعد لمنتخب مصر الوطنى فى جهاز الأرجنتينى هيكتور كوبر الأسبق، النادى الأهلى بالتأهل لدور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، مؤكدا أن الأداء لم يكن أفضل أمام المريخ السودانى، لكنه حقق هدفه المطلوب.

وكتب محمود فايز عبر حسابه على تويتر، "بأداء ليس بالأفضل الأهلى يحقق المطلوب ويعبر أهم وأدق مرحلة بعد نشوة بطل أفريقيا وثالث كأس العالم، ويتأهل إلى دور الثمانية لبطولة أفريقيا ويتطلع لأهداف وطموحات جديدة مع جمهور لا يشبع ولا يمل من الوقوف خلف فريقه مبروك للأهلى المصرى".

و تعود بعثة فريق بالنادي الأهلي إلى القاهرة مباشرة عقب نهاية مباراة المريخ السوداني التي تجمع الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي ملعب الجوهرة الزرقاء الذي يستضيف المباراة إلى مطار الخرطوم مباشرة، ومنه إلى مطار القاهرة، على متن الطائرة الخاصة التي نقلت الفريق إلى السودان. ويخوض الأهلي مواجهة صعبة أمام المريخ السوداني في الثالثة عصر اليوم على ملعب الجوهرة الزرقاء، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

سيد عبد الحفيظ: لم نقدم المطلوب في لقاء المريخ السوداني

نتيجة مباراة الأهلي أمام المريخ السوداني

وتعادل الأهلي أمام المريخ السوداني عن طريق ضربة جزاء للأهلي في الدقيقة الـ80عن طريق بدر بانون حيث أحرز الهدف الأول للمارد الأحمر.

الهدف الثاني للأهلي عن طريق ياسر إبراهيم في الدقيقة الـ90، وانتهت المباراة بنتيجة 2/2، تعادل النادي الأهلي اليوم السبت أمام فريق المريخ السوداني والتي انتهت بنتيجة 2/2 قي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا في اللقاء الذي يسعى خلاله المارد الأحمر في حسم التأهل من خلال الفوز على صاحب الأرض.

وتعادل الأهلي مع نظيره المريخ السوداني ليحجز بطاقة التأهل إلى دور الثمانية من البطولة التي يحمل لقبها، بعد انتهاء مباراة الفريقين بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وأشار المدير الفني للأهلي إلى أن الفريق عانى بالفعل من بعض الأخطاء، وظهر بعض اللاعبين بصورة غير موفقة، وهو ما أثر على الشكل العام، ولهذا تم إجراء أكثر من تبديل في الشوط الثاني والأهداف الأربعة تأثرت بأداء كل فريق.