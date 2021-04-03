/625505/تنسيقية-شباب-الأحزاب-والسياسيين-الموكب-الملكى-تاريخي-ومصر-لا-تنسي-حكامها-العظماء

أحتفت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالموكب التاريخي لملوك مصر القدماء، مؤكدة على أنه حدثًا تاريخيًا، يبرهن علي اهتمام الشعب المصري بتاريخه الحافل بالملوك العظماء الذين أحدثوا فارقًا في نقل العالم إلي عصور الحضارة.

تنسيقية شباب الأحزاب تعرب عن فخرها بتراث مصر

وأعربت التنسيقية عن فخرها بالاهتمام الغير مسبوق من القيادة السياسية بتراث مصر وحضارتها العريقة، فإنها تثمن الجهود المبذولة لتجهيز موكب يليق بمكانة مصر بين دول العالم باعتبارها مهد الحضارة.

ويضم الموكب عدد من المومياوات الملكية ترجع إلى عصور الأسرة السابعة عشر، والثامنة عشر، والتاسعة عشر والعشرين، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، ومن بين الملوك «رمسيس الثانى، سقنن رع، تحتمس الثالث، سيتى الأول، حتشبسوت، ميريت أمون، أحمس وزوجته نفرتارى».

تشهد مصر الآن، حدثا فريدًا وهو موكب المومياوات الملكية الذي انطلق في رحلته الذهبية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة المصرية بالفسطاط، لنقل 22 مومياء ملكية بينهم 4 مومياوات لملكات، وهم وهم «الملك رمسيس الثانى، رمسيس الثالث، رمسيس الرابع، رمسيس الخامس، رمسيس السادس، رمسيس التاسع، تحتمس الثانى، تحتمس الأول، تحتمس الثالث، تحتمس الرابع، سقنن رع، حتشبسوت، أمنحتب الأول، أمنحتب الثانى، أمنحتب الثالث، أحمس نفرتارى، ميريت آمون، سبتاح، مرنبتاح، الملكة تى، سيتى الأول، سيتى الثانى.