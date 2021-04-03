/625506/أشرف-أمين-مصر-أبهرت-العالم-بموكب-نقل-المومياوات-وسنجني-الثمار-قريبا

قال النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، إن مصر أبهرت العالم اليوم بنقل مومياوات 22 ملكا وملكة من المتحف المصرى إلى متحف الحضارة بالفسطاط في حدث تاريخي مهيب لم يتكرر، تحدثت عن دول العالم ولفت أنظار الجميع في حضور أكثر من 200 مراسل و500 قناة محلية وأجنبية وعدد كبير من نجوم وشخصيات العالم.

وأوضح أمين في بيان له، أن حدث نقل المومياوات سيحقق العديد من المكاسب التي ستجني مصر ثمارها قريبا، إن لم تكن جنت البعض بالفعل، أبرز هذه المكاسب هي تنشيط السياحة المصرية خاصة في ظل قدوم فصل الصيف، الذي ينحسر في انتشار فيروس كورونا كما يعد الجو المميز لقدوم الأجانب، بجانب الترويج لصورة وقوة مصر بالخارج وإثبات قدرتها على تنظيم واستضافة مثل هذه الأحداث الضخمة رغم جائحة كورونا.

وتابع أن الحدث أيضا وجه رسالة لدول العالم بأن مصر بلد الحضارة والأمن والسلام والاستقرار، فضلا عن تعزيز قيم الفخر والاعتزاز لدى المصريين بحضارتهم وتاريخهم العريق واستغلال الفرصة في زيادة وعيهم ومعرفتهم بحضارة مصر القديمة.

وأشاد النائب بتكاتف جميع المصريين شعبا وحكومة وقيادة سياسية من أجل إخراج هذا الحدث في صورة تليق بمكانة مصر أمام دول العالم وهو ما ظهر في حماس الشعب المصرية منذ بداية الإعلان عن الحدث بإرسال تصاميم المركبات والموكب الناقل للمومياوات بجانب مشاركة النجوم والشخصيات العامة في الترويج لهذا الحدث بالعديد من الفيديوهات على مواقع التواصل الإجتماعي.

تأمين الحدث

كما وجه الشكر لوزارتي السياحة والآثار بشكل خاص في تطوير العديد من المناطق الآثرية وإنشاء المتاحف الجديدة، فضلا عن التجهيز لحدث نقل المومياوات وتأمينه أمنيا وصحيا، مطالبا بضرورة استغلال هذا الحدث في الترويج للسياحة والعمل على تكرار مثل هذه الأحداث بشكل مستمر.

ويضم الموكب عدد من المومياوات الملكية ترجع إلى عصور الأسرة السابعة عشر، والثامنة عشر، والتاسعة عشر والعشرين، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، ومن بين الملوك «رمسيس الثانى، سقنن رع، تحتمس الثالث، سيتى الأول، حتشبسوت، ميريت أمون، أحمس وزوجته نفرتارى».

وتشهد مصر الآن، حدثا فريدًا وهو موكب المومياوات الملكية الذي انطلق في رحلته الذهبية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة المصرية بالفسطاط، لنقل 22 مومياء ملكية بينهم 4 مومياوات لملكات، وهم وهم «الملك رمسيس الثانى، رمسيس الثالث، رمسيس الرابع، رمسيس الخامس، رمسيس السادس، رمسيس التاسع، تحتمس الثانى، تحتمس الأول، تحتمس الثالث، تحتمس الرابع، سقنن رع، حتشبسوت، أمنحتب الأول، أمنحتب الثانى، أمنحتب الثالث، أحمس نفرتارى، ميريت آمون، سبتاح، مرنبتاح، الملكة تى، سيتى الأول، سيتى الثانى.