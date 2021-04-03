عمرو القطامي: حدث نقل المومياوات أبهر العالم.. قُدم بصورة تليق بمصر

/625507/عمرو-القطامي-حدث-نقل-المومياوات-أبهر-العالم-قدم-بصورة-تليق-بمصر

قال النائب عمرو القطامي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن موكب نقل المومياوات الملكية، حدث تاريخي طال إنتظاره، مشيرا إلى أنه كان هناك اكثر من 500 قناة فضائية على مستوى العالم متابعة الحدث، بالإضافة لأكثر من 200 مراسل، والذي يؤكد نقل هذا الحدث للعالم أجمع.

تنظيم رائع للحدث

وأشاد النائب عمرو القطامي في بيان له أصدره اليوم، بالتنظيم الرائع والمبهر لهذا الحدث، فالايام الماضية كان لا صوت يعلو فوق هذا الحدث العالمي، مؤكدا أن حدث نقل المومياوات وما حقققه من نجاح ضخم فرصة جيدة لتوصيل رسالة للعالم أجمع أن مصر دولة الحضارة والتاريخ وستظل إلى الأبد فضلا عن تحقيق العديد من المكاسب التي ستجني مصر ثمارها في وقت قريب.

ووجه النائب عمرو القطامي التحية والتقدير لكل من ساهم في إخراج هذا العمل بنجاح، مشيدا بدور الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية ونشر قواتها لتأمين موكب نقل المومياوات، وعمل إجراءات مكثفة أشاد بها الجميع .

ويضم الموكب عدد من المومياوات الملكية ترجع إلى عصور الأسرة السابعة عشر، والثامنة عشر، والتاسعة عشر والعشرين، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، ومن بين الملوك «رمسيس الثانى، سقنن رع، تحتمس الثالث، سيتى الأول، حتشبسوت، ميريت أمون، أحمس وزوجته نفرتارى».

وتشهد مصر الآن، حدثا فريدًا وهو موكب المومياوات الملكية الذي انطلق في رحلته الذهبية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة المصرية بالفسطاط، لنقل 22 مومياء ملكية بينهم 4 مومياوات لملكات، وهم وهم «الملك رمسيس الثانى، رمسيس الثالث، رمسيس الرابع، رمسيس الخامس، رمسيس السادس، رمسيس التاسع، تحتمس الثانى، تحتمس الأول، تحتمس الثالث، تحتمس الرابع، سقنن رع، حتشبسوت، أمنحتب الأول، أمنحتب الثانى، أمنحتب الثالث، أحمس نفرتارى، ميريت آمون، سبتاح، مرنبتاح، الملكة تى، سيتى الأول، سيتى الثانى.