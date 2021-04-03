/625508/عيد-حماد-حفل-نقل-المومياوات-الملكية-من-أجمل-الإحتفاليات-التي-نظمتها-الدولة-المصرية

قال النائب عيد حماد عضو لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، إن حدث نقل مومياوات 22 ملكا وملكة من المتحف المصرى إلى متحف الحضارة بالفسطاط، يعد حدث تاريخي يدعو جميع المصريين بالفخر بحضارتهم التاريخية واجدادهم، منوها أن هذا الحدث لفت أنظار العالم اجمع الأيام الماضية، حيث أنه كان هناك اكثر من 500 قناة فضائية على مستوى العالم متابعة للحدث، بالإضافة لأكثر من 200 مراسل.

تنشيط السياحة المصرية

وأشار النائب عيد حماد في بيان له، إلى أهمية هذا الحدث في تنشيط السياحة المصرية، في ظل الركود الذي شهدته بسبب تداعيات فيروس كورونا الذي أصاب كافة القطاعات دون إستثناء، مؤكدا ان هذا الحدث سيدون بسجل من ذهب في صفحات التاريخ.

ولفت عضو لجنة البيئة والطاقة بالبرلمان، إلى أن موكب المومياوات الملكية أصبح تريند رقم 2 على العالم، مما يؤكد حجم الإهتمام العالمي، موضحا أن إحتفالية موكب نقل المومياوات الملكية من أجمل الاحتفالات التي نظمتها الدولة المصرية حيث تم نقل المومياوات بإخحترافية عالية للحفاظ عليها.

هذا ويضم الموكب 22 مومياء من بينها 18 مومياء لملوك، و4 مومياوات لملكات، من بينها مومياوات الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك سيتي الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميريت آمون زوجة الملك آمنحتب الأول، والملكة أحمس - نفرتاري زوجة الملك أحمس.