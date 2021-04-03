/625509/شيكابالا-يتألق-والزمالك-يضرب-بالثاني-فيديو

سجل محمود عبد الرازق شيكابالا هدف الزمالك الثاني بالدقيقة 32 بتسديية رائعة بعد تمريرة حريرية من فرجاني ساسي ليتقدم بنتيجة هدفين مقابل لا شيء على حساب فريق المولودية .

يوم الاحتفال بالملوك المصريين مفيش حد احسن من #شيكابالا يجيب جول ويكمل الاحتفال pic.twitter.com/7n5QLZ6kIZ — Dr. Mohamed Ibrahem (@Zs9Mo) April 3, 2021 تشكيل الزمالك اليوم واختار باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لفريق الزمالك أن يبدأ تلك المباراة بالتشكيل الآتي : حراسة المرمى : محمود جنش . خط الدفاع : حازم إمام – محمود الونش – محمود علاء – أحمد فتوح . خط الوسط الدفاعي : طارق حامد - فرجاني ساسي . خط الوسط الهجومي : يوسف أوباما – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي . المهاجم : مروان حمدي . قائمة الزمالك فيما سافر باتريس كارتيرون إلى الجزائر بقائمة ضمت كلا من : حراسة المرمى: محمود جنش – محمد أبو جبل – محمد عواد . خط الدفاع : حازم إمام – أحمد عيد – محمود علاء – محمود حمدي الونش – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – عبد الله جمعة . خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد أشرف روقا – إسلام جابر – يوسف أوباما – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي – حسام أشرف . خط الهجوم : حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري .

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