/625511/أمل-رمزى-موكب-نقل-المومياوات-يبعث-رسالة-للعالم-بقدرة-مصر-وقوتها

وقالت أمل، إنّ حدث نقل المومياوات العظيم يبعث برسالة للعالم أجمع أن مصر تنعم بالأمن والاستقرار ويؤكد على مدى قدرة مصر وقوتها على تجهيز مثل هذه الأحداث التي تخرج في أبهى أشكالها.

أشرف أمين: مصر أبهرت العالم بموكب نقل المومياوات.. وسنجني الثمار قريبا

واضافت عضو مجلس الشيوخ، في بيان لها، أنّ مصر قبلة العالم سياحيا وهذا الحدث العالمي سوف يساهم في تنشيط السياحة، كما أنه يزيد من عدد الزيارات السياحية والترويج للمناطق السياحة في مصر، خاصة وأن المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، سيضم 22 مومياء من ملوك وملكات مصر القدماء، لافتة أن قطاع السياحة شهد العديد من الاكتشافات خلال الفترة الأخيرة، مما كان له صدى كبير على الملف عالميا، بالإضافة لحزمة من القرارات لتشجيع القطاع، خاصة فى ظل أزمة فيروس كورونا.

واوضحت أمل رمزي، أنّ موكب نقل المومياوات يساعد على تنمية الاقتصاد المصري وزيادة دخول العملة الصعبه للدولة، كما أنها رساله قوية لدخول الخارج، مشيرة إلى أنّ المومياوات هي آثار ذات طبيعة خاصة جدا، فقد خضعت لعملية التحنيط قبل آلاف السنين، باستخدام تنوع هائل للمواد المستخدمة، والمختلفة في طبيعتها وخواصها الكيميائية.