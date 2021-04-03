/625512/ملخص-الشوط-الأول-الزمالك-يتفوق-في-حضور-شيكابالا-وأوباما

بدأ الزمالك المباراة مع الفريق المستضيف مولودية الجزائر علي ملعب 5 جولية، بقوة وضغط عالي، في محاولة تقريب فرصته للصعود للأدوار المتقدمة في دوري أبطال أفريقيا.

أحرز الزمالك الهدف الاول له في المباراة في الدقيقة الـ 7 من عمر المباراة، عن طريق الدولي يوسف إبراهيم أوباما، من تمريرة من الدولي التونسي فرجاني ساسي لمروان حمدي في منطقة الجزاء علي الجاني الأيمن ويمررها بعرضية ليوسف اوباما ويسكنها الشباك في اعلي الزاوية اليسري للحارس.

سيطرة علي الكرة من أصحاب الأرض في الربع الساعه الثانية من الشوط الأول، من خلال هجمات خطرة في علي مرمي الزمالك، ولكن محمود جنش كان موجود لها بالمرصاد.

سجل الزمالك الهدف الثاني له في المباراة في الدقيقة الـ 31 من عمر المباراة، باقدام شيكابالا، من خلال هجمه منظمه للقلعة البيضاء من الجانب الأيمن لتصل لشيكابالا من الجانب الأيسر وينهيها تسديدة قوية زاحفة من تحت حارس المرمي في الجانب الأيسر له.

يوسف أوباما يهدر هدف محقق في الدقيقة الـ 38 من عمر المباراة من خلال تمريرة من الجانب الأيمن من حازم إمام يتركها ساسي لأوبامات خلفه ويسددها بقوة أعلي الزاوية اليسري للمرمي.

بدأ الفرنسي باتريس كالتيرون المباراة بتشكيل مكون من :

في حراسة المرمى : محمود جنش .

في خط الدفاع : حازم إمام – محمود الونش – محمود علاء – أحمد فتوح .

في خط الوسط الدفاعي : طارق حامد - فرجاني ساسي .

في خط الوسط الهجومي : يوسف أوباما – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي .

في خط الهجوم : مروان حمدي .