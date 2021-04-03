/625513/شحاته-أبو-زيد-عن-حدث-نقل-المومياوات-الملكية-الدولة-نجحت-في-التنظيم-وأبهرت-العالم

أشاد النائب شحاته أبو زيد عضو مجلس النواب، بحدث نقل المومياوات الملكية الذي شهدته مصر اليوم، حيث كان يتم نقل مومياوات 22 ملكا وملكة من المتحف المصرى إلى متحف الحضارة بالفسطاط، مشيرا إلى الدولة المصرية وفقت بشكل كبير في تنظيمة، وسيظل هذا الحدث عالقا في أذهان المصريين إلى الابد.

وأكد النائب شحاته أبو زيد في بيان له أصدره اليوم، إلى أن موكب نقل المومياوات الذي شهدناه اليوم، ووجود اكثر من 500 محطة فضائية على مستوى العالم لمتابعة الحدث، بالإضافة لأكثر من 200 مراسل، يسهم في تعريف العالم بالحضارة المصرية العريقة الذي بناها أجدادنا القدماء.

ولفت عضو مجلس النواب النائب شحاته أبو زيد، إلى أن الحدث يبعث رسالة للجميع، وهي أن مصر قادرة دائما على تنظيم مثل هذه الأحداث العالمية ، في ظل الظروف الصعبة الذي مر بها العالم من إنتشار تداعيات فيروس كورونا الذي أثر على كافة القطاعات بالسلب.

ويضم الموكب عدد من المومياوات الملكية ترجع إلى عصور الأسرة السابعة عشر، والثامنة عشر، والتاسعة عشر والعشرين، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، ومن بين الملوك «رمسيس الثانى، سقنن رع، تحتمس الثالث، سيتى الأول، حتشبسوت، ميريت أمون، أحمس وزوجته نفرتارى».

وتشهد مصر الآن، حدثا فريدًا وهو موكب المومياوات الملكية الذي انطلق في رحلته الذهبية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة المصرية بالفسطاط، لنقل 22 مومياء ملكية بينهم 4 مومياوات لملكات، وهم وهم «الملك رمسيس الثانى، رمسيس الثالث، رمسيس الرابع، رمسيس الخامس، رمسيس السادس، رمسيس التاسع، تحتمس الثانى، تحتمس الأول، تحتمس الثالث، تحتمس الرابع، سقنن رع، حتشبسوت، أمنحتب الأول، أمنحتب الثانى، أمنحتب الثالث، أحمس نفرتارى، ميريت آمون، سبتاح، مرنبتاح، الملكة تى، سيتى الأول، سيتى الثانى.