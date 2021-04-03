ماذا قال أفشة بعد صعود الأهلي؟! «صورة»

قدم محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي التهنئة لجمهور المارد الأحمر بعد حسم الصعود للدور القادم من دوري أبطال إفريقيا، الذي يحمل الفريق لقبه بعد التغلب على الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا في الموسم المنقضي.

وكتب محمد مجدي أفشة، لاعب الأهلي، عبر الحساب الرسمي للنادي الأحمر على موقع التواصل الإجتماعي" أنستغرام" : الحمد لله مبروك لكل جمهور النادى الأهلي على الصعود، ربما لم تكن المباراة الأفضل لكن الأهم فيها أنك لا تخسر وأنت سيئ".

وتابع أفشة عبر أنستغرام: "مباراة سنتذكرها كثيراً لنتعلم منها خلال الفترة القادمة، ونعلم تماماً مسؤولية تمثيل النادي الأهلي".

وواصل لاعب الأهلي: " لكل إخوتي اللاعبين لا تراجع ولا استسلام إحنا الأهلي وهدفنا معروف، للأمام يا رجالة القادم أفضل بإذن الله".

وحقق الأهلي تعادلا هاما مع المريخ السوداني بنتيجة هدفين لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وحسم المارد الأحمر التأهل للدور القادم من البطولة بعد التعادل مع المريخ على ملعب الجوهرة الزرقاء.

وضمن الأهلي الصعود للدور القادم كثاني المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط، رفقة سيمبا التنزاني متصدر ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة من 4 إنتصارات وتعادل وحيد ولم يتلقى الخسارة في أي مباراة سبقت للفريق التنزاني في دور المجموعات من دور المجموعات.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي في الدور القادم أحد أندية المراكز الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بعد إجراء القرعة: الترجي التونسي الوداد البيضاوي المغربي صن داونز الجنوب إفريقي

منافس الاهلي المقبل في دوري الأبطال

وسجل رمضان عجب لاعب المريخ الهدف الأول لفريقه في مرمى الأهلي، في المباراة التي تقام على ملعب الجوهرة الزرقاء بالعاصمة السودانية بالخرطوم، بعد كرة طولية من مخالفة من وسط الملعب لصالح المريخ، على رأس رمضان عجب الذي سددها رائعة موجهة في الزاوية اليسرى لمرمى محمد الشناوي لصالح الأهلي.

وبعد أحداث المبارة أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي على قوة أسم المارد الأحمر داخل إفريقيا وأنه لا يخشى مواجهة اي منافس في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عقب مباراة المريخ السوداني: " تأكد صعود الفريق بعد التعادل للدور القادم الصعب مع المريخ السوداني بهدفين لكل فريق ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا".