مصر تحتفل بملوكها.. وكالات عالمية تشيد بموكب نقل المومياوات

جدة - نرمين السيد - وانطلقت فى وقت سابق اليوم السبت، رحلة نقل المومياوات الملكية من مكان تواجدها بالمتحف المصرى فى التحرير إلى متحف الحضارة، وشهد الموكب التاريخى نقل 22 مومياء ملكية من ملوك وملكات الحضارة الفرعونية الحديثة، منها 18 ملكاً و4 ملكات ويتم بث الحدث مباشرةً على الهواء، وحظى بتغطية إعلامية دولية واسعة، شملت مشاركة ما يقرب من 400 قناة محلية ودولية فى نقل الحدث.

وقالت صحيفة الاندبنبدت البريطانية، إن المصريين اصطفوا فى شوارع القاهرة لمشاهدة موكب من الملوك والملكات يمرون عبر المدينة التاريخية.

وقالت الصحيفة البريطانية: "سيكون ما يسمى بالموكب الذهبي للفراعنة حدثًا غير مسبوق مع ترتيبات أمنية مشددة، حيث اغلقت السلطات ميدان التحرير وأقسام أخرى من الطريق قبل البدء".

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية: "أقامت مصر مسيرة احتفالية اليوم السبت للاحتفال بنقل 22 من مومياواتها الملكية الثمينة من وسط القاهرة إلى مثواها الجديد فى متحف ضخم جديد جنوب العاصمة".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "تم تصميم الحفل لعرض التراث الغنى للبلاد، على طول كورنيش النيل من المتحف المصرى المطل على ميدان التحرير ، إلى المتحف الوطنى للحضارة المصرية الذى افتتح حديثًا فى حى الفسطاط ، حيث كانت أول عاصمة إسلامية لمصر".

وأشادت وكالة الأنباء الفرنسية بالاحتفالية العالمية التى تقيمها مصر لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير، إلى المتحف القومى للحضارة بالفسطاط.

وأضافت أن شوارع القاهرة تضئ لنقل ملوك الفراعنة المصريين من المتحف المصرى بالتحرير، إلى منزلهم الجديد بالمتحف القومى للحضارة فى الفسطاط، إذ سيتم نقل 22 مومياء لملوك وملكات مصر.

ونشرت شبكة الـ CNN الأمريكية مقالا فى نسختها بالإنجليزية، تقول فيه: "تستيقظ المومياوات الفرعونية للحضارة المصرية القديمة لتنطلق فى موكب بالشوارع المصرية باحثة عن منزل جديد".

ووصفت شبكة الـ CNN هذا المشهد: "ما نعتبره نحن حبكة درامية فى الأفلام، يعد فى الحقيقة جزءا من احتفالات مصر الضخمة بتاريخها".

فيما تناولت شبكة الـ BBC البريطانية التفاصيل الأمنية للموكب، موضحةً أن السلطات الأمنية المصرية اتخذت إجراءات صارمة للحفاظ على مومياوات الفراعنة.

من جانبها ركزت ناشيونال جيوجرافيك على التفاصيل التاريخية للمومياوات، مشيرةً إلى أنه ترجع تواريخ أغلبية المومياوات إلى تاريخ بين 1953 و1075 قبل الميلاد واصفته بـ"عصر الذهبى للحضارة المصرية".