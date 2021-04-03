جدة - نرمين السيد - وقال بيان الوزارة على الصفحة الرسمية على "فيسبوك" : "تنفى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ما تردد من شائعات تتحدث عن فصل اللاعب الدولى محمد صلاح من المعهد العالى للدراسات المتطورة، وتؤكد الوزارة أن اللاعب مقيد بالمعهد، والفرصة متاحة أمامه لاستكمال دراسته".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فى بيان رسمى.. التعليم العالى تنفى فصل محمد صلاح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.