عاجل.. هاشتاج موكب المومياوات الملكية الأول عالميًا على تويتر

جدة - نرمين السيد - تصدر هاشتاج #موكب_المومياوات_الملكيه، موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، ليصبح الأول عالميًا، ، بالتزامن مع الموكب الملكى لـ22 مومياء لأشهر ملوك وملكات مصر، الذين وصلوا من المتحف المصرى إلى المتحف القومى للحضارة.





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