نائب بالشيوخ : نقل المومياوات رسالة إلى العالم بما تعيشه مصر من استقرار

جدة - نرمين السيد - أعرب النائب عمرو فهمى، عضو مجلس الشيوخ، عن سعادته بموكب نقل المومياوات الملكية المهيب إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، مضيفًا أنه يعد الحدث الأبرز فى القرن الواحد والعشرون بلا منازع.





وأوضح فهمى فى بيانه، اليوم السبت، أن أنظار العالم تتجه نحو مصر اليوم لمتابعة حدث نقل المومياوات الملكية، من المتحف المصرى بميدان التحرير إلى المتحف القومى للحضارة، وأن الحدث سيكون بمثابة عرس عالمى وتاريخى يليق بمصر وحضارتها، وسيكون له مردود قوى فى الترويج لمصر وإبراز مكانتها الحضارية وعظمة تاريخها، بجانب أنه أضخم خطوة تسويقية للآثار المصرية. وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الاحتفالية رسالة إلى العالم بأسره حول حجم الأمن والاستقرار الذى تعيشه مصر، مشيرًا إلى أن الموكب يضم 22 مومياء من بينها 18 مومياء لملوك، و4 مومياوات لملكات، وسوف يساهم الموكب فى الترويج للسياحة المصرية، ويتم عملية النقل وفقا لإجراءات محددة تراعى فيها كل معايير الأمان والسلامة المتبعة عالميا فى نقل القطع الأثرية.

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