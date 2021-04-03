وأشاد رئيس البرلمان العربى، فى بيان مساء اليوم السبت، بالتنظيم المتميز الذى تكاتفت فيه جميع مؤسسات الدولة المصرية، ليخرج بتلك الصورة المبهرة والمشرفة التى يفخر بها كل مصرى وعربى، مؤكدا أن الحضارة المصرية هى حضارة فريدة ممتدة فى أعماق التاريخ، وتفخر بها كل البشرية.
وأكد أن هذا الحدث العظيم يعزز قوة مصر الناعمة، ويضيف الكثير إلى رصيدها السياحى على المستوى العالمى، خاصة مع حدوث نقلة نوعية مؤخرا فى المتاحف المصرية، التى باتت تنافس المتاحف العالمية بكل قوة، سواء المتحف المصرى فى ميدان التحرير، أو المتحف الكبير فى الهرم، ومتحف الحضارة فى الفسطاط.
وأكد رئيس البرلمان العربى، أنه بالرغم من الظروف والتحديات التى يمر بها العالم أجمع جراء جائحة كورونا، إلا أن مصر القوية استطاعت تنظيم مثل هذا الحدث العالمى رغم كل التحديات ونجحت فى إبهار العالم أجمع، لتثبت للجميع أنها ستواصل الطريق الذى بدأته تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى نحو البناء والإنسانية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس البرلمان العربى: موكب نقل المومياوات يعكس مكانة مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.