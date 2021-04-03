رئيس البرلمان العربى: موكب نقل المومياوات يعكس مكانة مصر

جدة - نرمين السيد - هنأ رئيس البرلمان العربى عادل بن عبد الرحمن العسومى، الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى، بنجاح تنظيم موكب نقل ملوك وملكات مصر من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية، قائلا: "إنه تابع بكل فخر واعتزاز هذا الموكب الحضارى المهيب، الذى يعكس مكانة مصر مهد وملتقى الحضارات الإنسانية".





وأشاد رئيس البرلمان العربى، فى بيان مساء اليوم السبت، بالتنظيم المتميز الذى تكاتفت فيه جميع مؤسسات الدولة المصرية، ليخرج بتلك الصورة المبهرة والمشرفة التى يفخر بها كل مصرى وعربى، مؤكدا أن الحضارة المصرية هى حضارة فريدة ممتدة فى أعماق التاريخ، وتفخر بها كل البشرية.

وأكد أن هذا الحدث العظيم يعزز قوة مصر الناعمة، ويضيف الكثير إلى رصيدها السياحى على المستوى العالمى، خاصة مع حدوث نقلة نوعية مؤخرا فى المتاحف المصرية، التى باتت تنافس المتاحف العالمية بكل قوة، سواء المتحف المصرى فى ميدان التحرير، أو المتحف الكبير فى الهرم، ومتحف الحضارة فى الفسطاط.

وأكد رئيس البرلمان العربى، أنه بالرغم من الظروف والتحديات التى يمر بها العالم أجمع جراء جائحة كورونا، إلا أن مصر القوية استطاعت تنظيم مثل هذا الحدث العالمى رغم كل التحديات ونجحت فى إبهار العالم أجمع، لتثبت للجميع أنها ستواصل الطريق الذى بدأته تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى نحو البناء والإنسانية.