عاجل.. رئاسة الجمهورية: أمن الأردن جزء لا يتجزء من الأمن القومى المصرى

جدة - نرمين السيد - قال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن جمهورية مصر العربية تعرب عن تضامنها الكامل ودعمها للمملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة وقياداتها الممثلة فى صاحب الجلالة الملك عبد الله الثانى بن الحسين، فى الحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد أى محاولات للنيل منها.





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