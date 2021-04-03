إعادة فتح ميدان التحرير والطرق المغلقة بعد مرور موكب المومياوات الملكية

جدة - نرمين السيد - أعادت الإدارة العامة للمرور فتح ميدان التحرير والطرق المغلقة أمام الحركة المرورية، عقب مرور موكب المومياوات الملكية من المتحف المصرى للمتحف القومى للحضارات بالفسطاط.





وانتهت مساء اليوم، فعاليات موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير متجها إلى المتحف القومى للحضارة المصرية، فى حدث تاريخى شهدته جميع دول العالم، باستخدام العجلات الحربية والخيول.



وفى مشهد مهيب، نقلته مئات القنوات التلفزيونية حول العالم، انطلق الموكب الذهبى للمومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير، متوجها إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، ليستقر فى مكانه الأخير.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى موكب المومياوات الملكية، بالمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، بصحبة وزير الآثار، وعدد من كبار رجال الدولة المصرية.

جاء ذلك عقب افتتاح الرئيس السيسى للمتحف القومى للحضار المصرية، فور وصوله للمتحف، حيث استمع لشرح مفصل من وزير السياحة والاثار الدكتور خالد العنانى عن ما يحويه المتحف من آثار وتماثيل وغيرها.