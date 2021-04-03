أحمد حلمى : مقبرة الفرعون توت عنخ آمون أشهر اكتشافات أبهرت العالم

جدة - نرمين السيد - وأضاف حلمى خلال احتفالية الرحلة الذهبية لنقل المومياوات الملكية: "مومياء الملك توت عنخ آمون ما زالت محنطة، وقناعة الذهبى مازال يحتفظ ببريقه حتى الآن ومحتويات مقبرته اتعملها جناح ضخم وستعرض لأول مرة فى المتحف المصرى الكبير". وانطلق اليوم موكب المومياوات الملكية إلى المتحف القومى للحضارة، ليعلن عن مغادرة 22 مومياء تعود إلى عصور الأسر الـ "17 و18 و19 و20" المتحف المصرى بميدان التحرير، وبينها مومياوات الملوك "رمسيس الثانى وسقنن رع وتحتمس الثالث وسيتى الأول وحتشبسوت، وميرت آمون".

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