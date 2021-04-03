جدة - نرمين السيد - أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عودة العمل بمحطة السادات مرة أخرى، واستئناف توقف القطارات بها، فى تمام التاسعة مساء اليوم السبت، على الخطين الأول والثانى، بعد انتهاء فعاليات موكب المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. استئناف حركة القطارات بمحطة مترو السادات بعد انتهاء موكب الملوك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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