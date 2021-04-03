مصر تؤكد تضامنها الكامل ودعمها للعاهل الأردنى والحفاظ على أمن المملكة

أعربت جمهورية مصر العربية عن تضامنها الكامل ودعمها للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وقياداتها الممثلة فى الملك عبد الله الثانى بن الحسين، وذلك في الحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد أى محاولات للنيل منها.

وأوضحت رئاسة الجمهورية فى بيان: "تؤكد مصر على أن أمن واستقرار الأردن الشقيق هو جزء لا يتجزء من الأمن القومى المصرى والعربى وحفظ الله المملكة من كل سوء".