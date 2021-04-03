/625516/برلمانية-حدث-نقل-المومياوات-رسالة-للعالم-بالتاريخ-العريق-لمصر

قالت المهندسة رقية الهلالى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، إن حدث نقل المومياوات فى مصر رسالة واضحه للعالم بان مصر تنعم بالامن والاستقرار ووجود وسائل الاعلام الدولية يؤكد اهمية الحدث التراثى المصرى.

وأكدت "الهلالى" فى تصريحات صحفية لها، أن الموكب الخاص بنقل المومياوات يسهم فى تعريف العالم بآثار مصر، خاصة أنه موكب مهيب من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، بنحو يتسق مع عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة، بمشاركة أكثر من 500 محطة فضائية من مختلف دول العالم، و200 مراسل دولى، وعدد من الشخصيات العامة والدولية وفي مختلف المجالات.

كما لفتت النائبة الى أن حزب حماة الوطن كان من ابرز المشاركين فى تنظيم الاحتفالية وذلك بما يليق بالكيان المصرى العريق واسم ومكانة الحزب ودورة الكبير فى المجتمع المصرى.

واشارت عضو مجلس النواب، الى أن هذا الحدث الضخم بمثابة فرصة كبيرة لاطلاق عدد كبير من الرسائل لمختلف الدول حول العالم بان مصر دولة لها تاريح عريق، قائلة:" اجدادنا الملوك قدموا العديد من الانجازات العظيمة والان الشعب المصرى يكمل هذه الخطى ويقوم بالدفاع عنه امام قوى الشر".

أشرف أمين: مصر أبهرت العالم بموكب نقل المومياوات.. وسنجني الثمار قريبا