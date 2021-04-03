/625517/محمد-صلاح-يسجل-الثاني-لـ-ليفربول-وينفرد-بصدارة-الهدافين--فيديو

سجل محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، الهدف الثاني لفريقه في مرمى أرسنال الإنجليزي، ضمن مواجهات الدوري الممتاز الإنجليزي، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ستاد الإمارات.

يخوض ليفربول مواجهة هامة أمام ارسنال في إطار منافسات الجولة الثلاثون من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، في لقاء يسعى خلاله رفاق محمد صلاح في العودة من جديد لمنافسات البريميرليج بعد فترة غير معتادة على بطل النسخة الماضية.

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وأنطلقت المباراة بين ليفربول وأرسنال في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب ستاد الإمارات ضمن منافسات الجولة الثلاثون من الدوري الممتاز.

تشكيلة ليفربول لمباراة أرسنال أعلن يورجن كلوب المدير الفني للفريق الإنجليزي عن التشكيل الرسمي الذي من المقرر أن يخوض مباراة أرسنال ضمن منافسات الجولة الثلاثون من الدوري الممتاز.

حراسة المرمي: أليسون.

الدفاع: أرنولد، فيليبس، كاباك، روبيرتسون.

الوسط: فابينيو، الكانتارا، ميلنر .

الهجوم: محمد صلاح، مانى، فيرمينو .

ويجلس على دكة بدلاء ليفربول أمام آرسنال: أدريان، جونز، جوتا، تسيميكاس، شاكيري، ريس ويليامز، فينالدوم، كيتا، تشامبرلين،.

فى المقابل يدخل أرسنال المباراة لمواجهة ليفربول الإنجليزي بتشكيل مكون من:

هدف محمد صلاح في أرسنال

حراسة المرمى: لينو . الدفاع: تشامبرز- هولدينج – حبرييل – تيرنى.

الوسط: بارتى – سيبايوس - بيبي .

الهجوم: أوديجارد – لاكازيت – أوباميانج.

وتحدث يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي في مؤتمر اليوم الجمعة قبل لقاء الغد أمام ارسنال، حول مخطط الفريق وهدفة في المباريات المتبقية له في الدوري لهذا الموسم بعد تأخرة في ترتيب الدوري الممتاز في المركز السابع.

قال" في البداية عن مباراة الغد للفريق وبالنسبة لمركز ارسنال في ترتيب الدوري، بالتأكيد لست مندهشًا من ذلك لأنني لا أفكر كثيرًا في الأمر، فهم يملكون العديد من المواهب واللاعبين ذوي الجودة الكبيرة ولكن الدوري الإنجليزي دوري صعب، إن لم تكن في أفضل أحوالك سيتم معاقبتك. لقاء صعب، ولكنه صعب عليهم كذلك."

وزاد" الفريق لايتحمل المزيد من إهدار النقاط بعد، في حالة اللحاق بالمراكز الأربعة الأولي في الدوري، نحن لا نعيش في أرض الأحلام، ولكن أرغب بأن نقدم كل ما لدينا وسنري ماذا سيحدث لا نملك العديد من النقاط لكي نهدرها."

وأضاف" وعن فان دايك وهيندرسون لا أرغب باستبعادهم من انجلترا وهولندا، إن كانوا جاهزين فهم كذلك وبإمكانهم المشاركة. الأمر لا يعود لي لاتخاذ مثل هذه القرارات".