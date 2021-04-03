/625518/الديوان-الملكي-السعودي-تربطنا-مع-الأردن-علاقات-وثيقة-وأمن-البلدين-لا-يتجزأ

أكدت المملكة العربية السعودية وقوفها التام إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ومساندتها الكاملة بكل إمكاناتها لكل ما يتخذه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد من قرارات وإجراءات لحفظ الأمن والاستقرار ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما، يأتي ذلك انطلاقاً مما يربط المملكة العربية السعودية مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة من روابط وثيقة راسخة قوامها الأخوة والعقيدة والمصير الواحد، وامتداداً لتاريخهما المشترك وأن أمنهما كل لا يتجزأ، سائلين المولى عز وجل أن يديم على المملكة الأردنية الهاشمية أمنها واستقرارها في ظل قيادة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي عهده الأمين.

جدير بالذكر أن السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قد قال إن جمهورية مصر العربية تعرب عن تضامنها الكامل ودعمها للمملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة وقياداتها الممثلة فى صاحب الجلالة الملك عبد الله الثانى بن الحسين، فى الحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد أى محاولات للنيل منها. إستقرار الإردن وصرح السفير بسام راضى بأن مصر تؤكد على أن أمن واستقرار الأردن الشقيق هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى والعربى، وحفظ الله المملكة من كل سوء.

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