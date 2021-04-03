/625519/الديوان-الملكي-السعودي-نؤيد-قرارات-الملك-عبد-الله-لنزع-فتيل-أي-محاولة-للنيل-من-بلاده

وجاء ذلك في بيان للديوان الملكي السعودي، مساء اليوم ، نقلته وكالة الأنباء الرسمية “واس”.

وقال الديوان الملكي إن السعودية تؤكد "وقوفها التام إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ومساندتها الكاملة بكل إمكاناتها" لكل ما يتخذه الملك عبدالله الثاني والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد "من قرارات وإجراءات لحفظ الأمن والاستقرار ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما".

وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن جمهورية مصر العربية تعرب عن تضامنها الكامل ودعمها للمملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة وقياداتها الممثلة فى صاحب الجلالة الملك عبد الله الثانى بن الحسين، فى الحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد أى محاولات للنيل منها.

إستقرار الإردن

وصرح السفير بسام راضى بأن مصر تؤكد على أن أمن واستقرار الأردن الشقيق هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى والعربى، وحفظ الله المملكة من كل سوء.